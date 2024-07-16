В Запорожской области ввели верные отключения электричества

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий вечером во вторник, 16 июля, сообщил, что в ряде районов региона введены веерные отключения электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования.

В своем Telegram-канале Балицкий написал: «Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования затронули часть Запорожской области. На данный момент веерные отключения электроэнергии применяются в Акимовском районе, отдельных населенных пунктах Мелитопольского городского округа и Мелитопольского района. Специалисты ГУП «Таврия-Энерго» проводят ликвидацию дефицита мощности».

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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