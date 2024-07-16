СМИ: В четырех километрах от места проведения съезда Республиканской партии США застрелили подозрительного человека

Подозрительный человек был застрелен полицией в городе Милуоки, штат Висконсин, в четырех километрах от места, где проходит съезд Республиканской партии США, – передает во вторник, 16 июля, местная телекомпания WISN.

В сообщении телеканала, в частности, говорится: «Полиция застрелила человека недалеко от 14-й улицы и улицы Влит в Милуоки, что примерно в 2,4 милях от места проведения Конгресса республиканцев».

В свою очередь, телеканал Fox News 6 со ссылкой на источники сообщает, что «полицейский застрелил неизвестного в Милуоки примерно в полутора милях от зоны безопасности вокруг места проведения Национального съезда Республиканской партии. Полицейский приехал в Милуоки из города Коламбус из штата Огайо. На место происшествия выехала бригада судебно-медицинской экспертизы».

Следует напомнить, что после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа в субботу, 13 июля, директор американской Секретной службы Киберли Читл заявила об усилении мер безопасности на съезде Республиканской партии.

В заявлении Читл, распространенном в понедельник, 15 июля, говорилось: «Я уверена в мерах безопасности, которые предоставили координатор Секретной службы по конвенции Республиканской партии и наши партнеры. Мы пересмотрели и усилили эти меры после субботней стрельбы. Планы Секретной службы всегда гибкие, и ее сотрудники продолжат адаптироваться по ходу Съезда для обеспечения высочайшего уровня безопасности для всех присутствующих».

Милуоки, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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