В аварии в Саратовской области один человек погиб и четверо пострадали

В Саратовской области легковой автомобиль слетел с дороги и перевернулся. В результате водитель погиб, еще четыре человека госпитализированы. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Авария произошла в районе села Рыбушки. «По предварительным данным, водитель, мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем BMW, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», – говорится в сообщении.

Водитель скончался на месте. В больницу с различными травмами доставлены четыре пассажира, в том числе двое детей четырех и полутора лет.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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