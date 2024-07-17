Начальника полиции порта Махачкалы задержали по делу о многомиллионной взятке

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника полиции порта Махачкалы Казбека Мурзаева, сообщает телеграм-канал Mash. Силовик подозревается в получении взятки в размере 13 млн рублей.

По версии правоохранителей, деньги 48-летнему Мурзаеву якобы передали представители АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск». «За это полковник закрывал глаза на постоянные перегрузы судов последние два года», – пишет канал.

Также сообщается, что во время обысков в кабинете у Мурзаева обнаружили 4,4 грамма гашиша.

Пока официального подтверждения этой информации нет.

Махачкала, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube