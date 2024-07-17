В Новороссийске самокатчики сбили ребенка и протащили его по асфальту

В Новороссийске на набережной самокатчики сбили ребенка. Как сообщают в социальных сетях, 16 июля в районе 21:00 двое подростков 13-15 лет ехали на одном самокате по пешеходной зоне и сбили девочку 10 лет. От сильного удара ее протащило лицом по асфальту. У пострадавшей остались ссадины на ребрах, руках, ногах и лице.

После ДТП подростки скрылись с места происшествия. В полиции Новороссийска проводят проверку по данному факту.

«Данный факт зарегистрирован, инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка», – сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

Новороссийск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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