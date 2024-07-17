В Красноярском крае бассейн проверяют после заражения ребенка менингитом

В Красноярском крае специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с заражением ребенка из краевого центра менингитом.

В региональное управление надзорного ведомства поступила информация из больницы о ребенке, заболевшем энтеровирусным менингитом, который посещал бассейн в Емельяновском районе.

«В настоящее время специалисты управления выясняют причинно-следственную связь с купальным или иным фактором и устанавливают источник инфекции», – говорится в сообщении.

В каком состоянии находится заболевший ребенок, не уточняется.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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