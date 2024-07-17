ВСУ убили женщину и ранили восемь мирных жителей в Херсонской области

Боевики ВСУ убили женщину и ранили восемь мирных граждан в Херсонской области за минувшие сутки. Всем раненым оказана помощь, их жизни вне опасности, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его данным, ВСУ выпустили 38 снарядов во время обстрелов населенных пунктов Алешки, Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Васильевка, Левые Саги, Коханы, Солонцы.

«В результате в Коханах убита женщина. В Голой Пристани ранены три человека (в том числе одна женщина), в Новой Каховке – два человека, в Левых Сагах – один человек. В Алешках взрывом БПЛА ранены двое мужчин», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Геническ, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube