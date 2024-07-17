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Среда, 17 июля 2024, 13:48 мск

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В Кузбассе выявили очаг африканской чумы свиней

В Кемеровской области обнаружили вирус африканской чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Зараженных животных выявили в селе Ур-Бедари Гурьевского района. На территории населенного пункта введен карантин, выставлены санитарные посты. Специалисты Роспотребнадзора исследуют корма, которые давали животным.

Специалисты уничтожат все поголовье свиней в радиусе пяти километров от очага заболевания. Отмечается, что владельцам выплатят компенсацию. Кроме того, будет проведен мониторинг состояния животных в радиусе 25 километров.

Власти рекомендовали жителям держать свиней в закрытых или надежно огороженных загонах, не допускать свободного выгула и контакта с другими животными, ставить прививки и проводить своевременные исследования и обработки.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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