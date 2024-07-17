В аварии с участием скорой под Ульяновском погиб человек

В Ульяновской области столкнулись три автомобиля. В результате один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в районе села Большие Ключищи Ульяновского района. В ДТП попали легковушка, автомобиль реанимации и УАЗ. Машина с медиками от удара опрокинулась.
«В результате ДТП пострадали четыре человека, один из которых погиб на месте происшествия. По данному факту органами внутренних дел проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении.
Водителя реанимобиля и фельдшера доставили в областной клинический центр специализированных видов медпомощи в тяжелом состоянии. Пациентка, которую транспортировали в медучреждение, также получила травмы и была госпитализирована.
Ульяновск, Зоя Осколкова
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