Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник и ранен один мирный житель в результате обстрела

Министерство обороны РФ в среду, 17 июля, сообщило об уничтожении украинского БпЛА над Белгородской областью, а глава региона Вячеслав Гладков со своей стороны рассказал о ранении мирного жителя в результате обстрела.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 16.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

В свою очередь, Гладков написал: «Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, ранен один мирный житель. Мужчину с осколочным ранением шеи бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается».

«В результате обстрела в 7 частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, надворные постройки и заборы. Осколками посечены 4 автомобиля. Прямыми попаданиями снарядов уничтожены один автомобиль и один гараж. Также на территории частного домовладения загоревшийся строительный вагончик был оперативно потушен пожарными расчетами. Обход территории продолжается, информация о последствиях обстрела уточняется», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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