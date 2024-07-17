В результате украинской атаки с селе Брянской области ранена девочка

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в среду, 17 июля, сообщил о ранении 14-летней девочки в результате атаки ВСУ на село Зерново Суземского района.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Украинские террористы совершили обстрел села Зерново Суземского района. В результате совершения террористической атаки подросток 2010 года рождения получила легкие ранения. Она доставлена в медучреждение, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично повреждены четыре домовладения. Оперативные и экстренные службы работают на месте».

Брянск, Иван Бабурин

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