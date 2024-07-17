Украина снова обстреляла Шебекино и ранила трех мирных жителей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 17 июля, сообщил, что в результате очередного обстрела города Шебекино со стороны Украины было ранено три мирных жителя, а также повреждены многокартирные дома и автомобили.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Город Шебекино вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранены 3 мирных жителя. Двое мужчин со слепыми ранениями мягких тканей грудной клетки доставляются бригадами СМП в областную клиническую больницу. Третий пострадавший с ранением плеча бригадой скорой доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Всем оказывается необходимая медицинская помощь».

«В городе в 3 многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. На территории одного частного домовладения повреждена хозпостройка и сгорел гараж с находящимся внутри автомобилем. Пожарными расчетами очаги возгорания были оперативно ликвидированы. Во втором домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор. Также повреждены коммерческий и социальный объекты, 3 автомобиля и линии электро- и газоснабжения. Администрация продолжает подомовой обход, все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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