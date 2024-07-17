Украина атаковала семь сел Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на четверг, 18 июля, сообщил, что ВСУ атаковали семь населенных пунктов региона, в результате чего были повреждены легковые автомобили и частные дома.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «ВСУ атаковали еще семь населенных пунктов Белгородской области. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал».

«В Валуйском городском округе в селе Старый Хутор в результате атаки дрона в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля и забор. Также повреждены два легковых автомобиля. В районе хутора Михайловка дрон-камикадзе атаковал комбайн – у транспортного средства повреждены бак, колеса и заднее стекло. В Грайворонском городском округе в селе Козинка после атак двух БПЛА в одном частном доме посечены кровля и фасад, в другом – повреждена крыша летней кухни. В селе Мокрая Орловка в результате двух сбросов взрывных устройств с беспилотника произошло возгорание стройматериалов на территории частного домовладения. В селе Новостроевка-Первая беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, в результате чего машина полностью сгорела. В Шебекинском городском округе в селе Вознесеновка после атаки FPV-дрона повреждена крыша частного дома. Еще один FPV-дрон атаковал частный дом в селе Муром – дом полностью разрушен», – рассказал глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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