ФСБ задержала россиянку, готовившую по заданию из Украины теракт в Донецке

В Донецке сотрудники ФСБ предотвратили теракт, организованный украинским националистическим формированием. Задержана гражданка РФ, которая планировала за денежное вознаграждение поджечь здание Петровского районное суда в Донецке. Об этом сообщили в УФСБ России по ДНР.

По данным спецслужбы, женщину завербовало и подготовило для совершения теракта одно из националистических формирований Украины, которое признано террористическим на территории России.

После теракта задержанная с поличным россиянка планировала выехать на территорию Украины и вступить там ряды террористической организации, добавили в УФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт). Задержанная дает признательные показания.

Судя по видео задержания и допроса, обнародованном спецслужбой, женщина заранее подготовила схрон с горючей жидкостью, при помощи которой собиралась поджечь здание суда.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube