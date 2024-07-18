ФСБ задержала россиянку, готовившую по заданию из Украины теракт в Донецке

В Донецке сотрудники ФСБ предотвратили теракт, организованный украинским националистическим формированием. Задержана гражданка РФ, которая планировала за денежное вознаграждение поджечь здание Петровского районное суда в Донецке. Об этом сообщили в УФСБ России по ДНР.
По данным спецслужбы, женщину завербовало и подготовило для совершения теракта одно из националистических формирований Украины, которое признано террористическим на территории России.
После теракта задержанная с поличным россиянка планировала выехать на территорию Украины и вступить там ряды террористической организации, добавили в УФСБ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт). Задержанная дает признательные показания.
Судя по видео задержания и допроса, обнародованном спецслужбой, женщина заранее подготовила схрон с горючей жидкостью, при помощи которой собиралась поджечь здание суда.
Донецк, Наталья Петрова
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