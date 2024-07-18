В Иркутской области два автомобиля попали в аварию из-за лошади

В Иркутской области произошло двойное ДТП из-за вышедшей на дорогу лошади. В результате погибла женщина, еще один пострадавший госпитализирован.
Инцидент произошел на 60 километре автодороги Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово в районе поселка Усть-Ордынский, сообщает региональная Госавтоинспекция. Сначала легковушка сбила лошадь, животное погибло, водитель не пострадал.
Через несколько минут другой автомобиль в попытке объехать труп лошади, вылетел с трассы, перевернулся и загорелся. Водитель и пассажир выпали из машины, женщина погибла, мужчина доставлен в больницу.
На месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Иркутск, Зоя Осколкова
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