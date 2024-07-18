В Одессе второй день подряд поджигают военные автомобили

В Одессе неизвестные второй день поджигают автомобили военнослужащих украинских вооруженных сил.

Минувшей ночью в городе подожгли еще две машины военных, их потушили, информирует «Страна.ua». Подробности издание не сообщило.

Накануне, по данным украинских СМИ, в Одессе подожгли пять автомобилей военнослужащих ВСУ. За последние две недели в городе произошло 13 подобных инцидентов.

Украину за последний месяц захлестнула волна поджогов военных автомобилей. Сообщения о подобных происшествиях приходили из разных городов страны, в том числе и из Киева. Как отмечали СМИ, подобным образом украинцы выражают протест против ужесточения мобилизации.

Одесса, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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