Жительницу Удмуртии задержали за сбор сведений для украинских спецслужб

Жительницу Ижевска задержали за сбор сведений об объектах оборонно-промышленного комплекса для украинских спецслужб. Об этом сообщает управление ФСБ России по Удмуртии.

Правоохранители выяснили, что женщина установила контакт с украинскими спецслужбами, а затем собирала и передавала информацию об объектах ОПК с целью возможных диверсий.

«У подозреваемой изъят телефон, содержащий переписку с украинской стороной», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Женщина находится под стражей. Расследование продолжается.

Ижевск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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