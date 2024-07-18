Жительницу Удмуртии задержали за сбор сведений для украинских спецслужб

Жительницу Ижевска задержали за сбор сведений об объектах оборонно-промышленного комплекса для украинских спецслужб. Об этом сообщает управление ФСБ России по Удмуртии.
Правоохранители выяснили, что женщина установила контакт с украинскими спецслужбами, а затем собирала и передавала информацию об объектах ОПК с целью возможных диверсий.
«У подозреваемой изъят телефон, содержащий переписку с украинской стороной», – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Женщина находится под стражей. Расследование продолжается.
Ижевск, Зоя Осколкова
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