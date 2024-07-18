В Махачкале наркодилер на электрокаре сбил силовиков во время рейда

В столице Дагестана силовики перекрыли улицу во время задержания подозреваемых в наркоторговле. Один из водителей отказался выйти из автомобиля и сбил правоохранителей.

Инцидент произошел во время рейда на улице Абубакарова. На кадрах с места происшествия видно, как электрокар на большой скорости сбивает сотрудников спецслужб и уезжает.

Отмечается, что у пострадавших диагностировали ушибы, им оказывается медицинская помощь.

Позже стало известно, что подозреваемого задержали. Он пересел из электромобиля в другую машину и пытался скрыться. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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