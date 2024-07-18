В ДНР погибли три мирных жителя

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в четверг, 18 июля, сообщил, что в результате подрыва на украинской мине погибли три сотрудника предприятия «Вода Донбасса».

В своем Telegram-канале Пушили написал: «В селе Зеленый Гай Волновахского муниципального округа в результате наезда служебного автомобиля УАЗ «Фермер» на украинскую противотанковую мину альянса три сотрудника филиала ГУП ДНР «Вода Донбасса» – мужчины 1960, 1978 и 1980 г.р.»

«К этому времени поступила информация о повреждениях семи жилых домов в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, а также одном объекте «Гражданская волна» (ЛЭП) в Никитовском районе Горловки. Со стороны ВФУ было совершено семь вооруженных атак, выпущенных порядка 15 боеприпасов. Применялись стволовая артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударного БПЛА», – добавил глава ДНР.

Донецк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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