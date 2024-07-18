В Белгородской области ранено два мирных жителя

Губернатор Белгородской области в четверг, 18 июля, сообщил о ранении двух мирных жителей в результате атак украинских беспилотников на два населенных пунктов региона.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Беспилотники ВСУ атаковали сразу два населенных пункта Белгородской области. Ранены два мирных жителя. В Белгородском районе недалеко от села Черемошное в результате сброса взрывного устройства с беспилотником пострадал тракторист, которого рабочие на собственном транспорте доставили в Октябрьскую районную больницу. Мужчину со множественными осколочными ранениями мягких тканей головы и акубаротравмой бригады вскоре доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оказали ему всю необходимую помощь. В Борисовском районе в селе Берёзовка дрон-камикадзе атаковал административное здание. Ранена одна женщина. Пострадавшая с ссадинами и ушибами доставлена ​​в Борисовскую ЦРБ».

«Административное здание существенно повреждено – выбито окно, пробита крыша, разрушена часть стены и посеченный фасад. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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