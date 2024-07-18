В Белгородской области украинский беспилотник ранил мирного жителя

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 18 июля, сообщил о ранении мирного жителя в результате атаки украинского беспилотника на движущийся автомобиль. Со своей стороны Минобороны заявило об уничтожении БпЛА Украины в этом регионе.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «ВСУ с помощью беспилотников в очередной раз нанесли удары по нашей области. На участке автодороги в районе поселка Октябрьский Белгородского района беспилотник сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль. Пострадал водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой самостоятельно обратился в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи оказали ему медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась».

Спустя некоторое время Министерство обороны РФ сообщило, что «около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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