Выходец из Центральной Азии готовил взрыв на автовокзале в Ессентуках

ФСБ сообщила о предотвращенном теракте в Ессентуках. По данным спецслужбы, выходец одной из стран Центральной Азии, который оказался членом запрещенной террористической организации, планировал взрыв на автовокзале, а после теракта собирался уехать в Сирию. Преступника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

«Террорист присягнул на верность главарю международной террористической организации и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры города Ессентуки с использованием самодельного взрывного устройства», – отметили в ФСБ.

Фигурант провел разведку городского автовокзала, изучил пиковое время скопления людей и подобрал место для закладки самодельного взрывного устройства. Составные части, химические вещества и поражающие элементы, необходимые для изготовления СВУ, он спрятал в заранее оборудованном тайнике в съемном гараже.

После теракта злоумышленник планировал выехать в Сирию для вступления в ряды террористической организации.

Сотрудники ФСБ изъяли из схрона компоненты самодельной бомбы, дома у подозреваемого обнаружили пропагандистские материалы террористического характера.

Следственным подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт).

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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