Психически нездоровый мужчина изнасиловал 95-летнюю бабушку

В Омской области ранее судимый мужчина со справкой о психическом нездоровье изнасиловал 95-летнюю старушку.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах, инцидент произошел ранним утром 17 июля в селе Седельниково Омской области. 32-летний мужчина, в 2018 году судимый за изнасилование, пришел в гости к своему товарищу, чтобы с ним выпить. Дверь открыла его 95-летняя мать, которая сообщила, что ее сына нет дома.

Как пояснили в правоохранительных органах, преступник увидел женщину в халате, возбудился и решил ее изнасиловать. Через некоторое время в дом зашла соседка, чтобы помочь бабушке в огороде. «Она увидела происходящее и побежала в полицию. Когда полицейские приехали, они буквально сняли мужчину с его жертвы и задержали», – пояснил источник.

Как позже выяснилось, мужчина был ранее осужден за изнасилование женщины 1957 года рождения. Психиатрической экспертизой он был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение, завершившееся в июле 2023 года.

Омск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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