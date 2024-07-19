В результате обстрела Кременной пострадало семь человек

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в пятницу, 19 июля, сообщил о ранении семи человек в результате украинского обстрела города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

В своем Telegram-канале Мирошник написал: «На данный момент число пострадавших от обстрела Кременной в ЛНР достигло 7 человек. Два человека в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации. …В результате обстрела Кременной был ранен и начальник отдела полиции, прибывший в числе первых на место прилетов. Повторный удар был нанесен с использованием кассетных боеприпасов».

«Сегодня противник бил по центру города. …Удары пришлись на здания государственных учреждений, магазины и многоквартирные дома. В результате произошли возгорания торговых павильонов на рынке. После прибытия спасательных служб, ВСУ вновь применили кассетные боеприпасы», – сообщил ранее посол МИД РФ по особым поручениям.

Луганск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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