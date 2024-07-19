В Белгородской области в результате обстрела ранена женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 19 июля, сообщил, что в результате украинских атак на населенные пункты региона была ранена женщина.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ. Ранен один мирный житель. В Шебекинском городском округе в селе Терезовка в результате прилета боеприпаса ранена женщина. Пострадавшая с баротравмой бригадой скорой помощи доставляется в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается».

«В Грайворонском городском округе в селе Козинка после атаки БПЛА повреждены гараж и находившийся в нем легковой автомобиль. В Борисовском районе в хуторе Климовое дрон-камикадзе атаковал частное домовладение – полностью сгорел один нежилой дом. Также осколками выбиты окна и посечен фасад еще одного частного домовладения. В Краснояружском районе село Демидовка подверглось обстрелу. Повреждены несколько частных домовладений, кровля социального объекта и линия электропередачи. Все аварийные и оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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