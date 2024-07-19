В ряде южных регионов РФ и в Крыму введены графики временных отключений электричества

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу, 19 июля, сообщил, о введении графиков временных отключений электроэнергии на территориях Донецкой Народной Республики (ДНР), Херсонской, Запорожской, Ростовской областей и Крыма.

В своем Telegram-канале Балицкий написал: «Ввиду увеличения нагрузки в энергосистеме южной части страны системный оператор Черноморского регионального диспетчерского управления принял решение о проведении графиков временных отключений на территориях Херсонской области, Запорожской области, Ростовской области, Республики Крым, Донецкой Народной Республики. Прошу жителей Запорожской области с пониманием соблюдать временные ограничения, заранее запасаясь водой».

«Специалисты работают над контролем генерирующего оборудования для снижения уровня шума. …Социальные объекты и лечебные учреждения подключены к генераторам и будут работать в штатном режиме. Социальные службы и администрации городов должны быть на прямой связи с жителями для оперативного оказания всей необходимой помощи», – добавил глава Запорожской области.

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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