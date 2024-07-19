В результате обстрела Украиной в Шебекино ранено три мирных жителя

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на субботу, 20 июля, сообщил, что при повторном обстреле города Шебекино украинскими войсками возникли пожары, перебиты линии электропередачи, а также были серьезно ранены три мирных жителя.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «ВСУ повторно обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя. Женщину с травматической ампутацией левой кисти бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Двое мужчин доставлены в районную больницу бойцами самообороны: у одного пострадавшего – осколочное ранение плеча, у второго – осколочные ранения руки, ноги, туловища и головы. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь».

«В городе в результате прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаги возгорания. Еще в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и заборы. Также повреждено остекление двух многоквартирных домов, осколками посечены 4 автомобиля и перебиты линии электропередачи. Часть города временно остается без света. Аварийные бригады после согласования с Министерством обороны РФ в скором времени приступят к восстановительным работам. Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube