Бурятию и Якутию заволокло дымом лесных пожаров

Дым от лесных пожаров покрыл 44 населенных пункта в Якутии и 13 муниципальных образований в Бурятии, включая столицу региона Улан-Удэ.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на территории Якутии действуют 55 природных пожаров на общей площади 297 003 га. К тушению пожаров привлекли самолёт Бе-200, который сбросил на кромки пожаров 279 тонн воды, сообщили в МЧС России.

Космический мониторинг НЦУКС показал, что 44 населенных пункта в 10 районах республики задымлены из-за лесных пожаров. За 19 июля специалисты исследовали 65 проб атмосферного воздуха и в двух нашли превышение ПДК химических веществ. Эти пробы взяты в селах Сунтар и Амга.

В Бурятии действуют 10 лесных пожаров на площади 662 га. По данным республиканского главка МЧС, задымленность наблюдается в городе Улан-Удэ и 12 муниципальных образований. Причем, в регион приносит дым от горящих лесов в Забайкальском крае и Якутии. Специалисты не зарегистрировали превышение допустимой концентрации вредных веществ.

Якутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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