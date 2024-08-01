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Четверг, 1 августа 2024, 17:34 мск

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ЧП во Владивостоке: рухнул потолок в развлекательном комплексе «Акватория», есть пострадавшие

Фото из телеграм-канала администрации Владивостока

Во Владивостоке в развлекательном комплексе «Акватория» рухнул потолок, в результате чего восемь человек получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По предварительным данным, которые приводит администрация города, пятеро пострадавших госпитализированы, трое отказались оставаться в больнице.

Как уточняется, обрушились металлические конструкции на 2 этаже комплекса, расположенного на Светланской, 90, на площади порядка 100 квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС России, скорой помощи, Владивостокской городской поисково-спасательной службы и управления гражданской защиты населения.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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