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Понедельник, 22 июля 2024, 11:18 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Над севером Астраханской области отражена атака БПЛА

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об отражении атаки беспилотников над северной частью области.

«Утром наши военные успешно отразили атаку БПЛА над северной частью области. РЭБ и ПВО сработали штатно», – написал глава региона в своем телегам-канале.

Ранее глава Ахтубинского района Астраханской области Владимир Михед сообщил об объявлении воздушной тревоги и попросил местных жителей не паниковать и не покидать квартиры без необходимости.

Астрахань, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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