В Дагестане две девушки сгорели заживо во время квеста

В Махачкале две девушки погибли во время квеста в «Доме ужасов». Еще два человека получили ожоги.

Инцидент произошел в развлекательном заведении на улице Шеболдаева. Два парня и две девушки проходили хоррор-квест, когда в здании произошел пожар.

Как уточняет телеграм-канал «Shot», одна из девушек была прикована наручниками к стулу, когда сотрудник поджег перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином.

В результате пострадавшая скончалась, троих удалось вывести из здания, они госпитализированы с обширными ожогами. Позже стало известно, что в больнице скончалась вторая девушка.

Правоохранительные органы проводят расследование. Полицейские допрашивают сотрудников и владельца квест-рума.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube