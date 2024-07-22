В Хорватии мужчина открыл стрельбу в доме престарелых: пятеро погибших

В Хорватии мужчина застрелил пять человек в доме престарелых. По данным СМИ, нападавший задержан.

Трагедия произошла в городе Дарувар на севере страны. Вооруженный мужчина ворвался в дом престарелых и открыл огонь по людям, передает Хорватское радио и телевидение (HRT). В результате стрельбы пять человек погибли на месте, еще несколько получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По информации HRT, злоумышленника задержала полиция. Его имя не раскрывается. О мотивах нападавшего пока не сообщается.

Загреб, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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