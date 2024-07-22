В Перми мужчина пытался подкупить сотрудника налоговой листьями салата

В Перми возбудили уголовное дело о даче взятки. Сотрудник компании пытался подкупить налоговика, завернув деньги в листья салата.
Как сообщили в управлении ФСБ России по Пермскому краю, налоговая служба проводила проверку компании. Сотрудник фирмы хотел прекратить проверку и передал пучок листьев салата, в который была завернута пачка пятитысячных купюр на общую сумму в полмиллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело о взятке. Подозреваемому грозит до 10 лет колонии.
Пермь, Зоя Осколкова
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