В Перми мужчина пытался подкупить сотрудника налоговой листьями салата

В Перми возбудили уголовное дело о даче взятки. Сотрудник компании пытался подкупить налоговика, завернув деньги в листья салата.

Как сообщили в управлении ФСБ России по Пермскому краю, налоговая служба проводила проверку компании. Сотрудник фирмы хотел прекратить проверку и передал пучок листьев салата, в который была завернута пачка пятитысячных купюр на общую сумму в полмиллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о взятке. Подозреваемому грозит до 10 лет колонии.

Пермь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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