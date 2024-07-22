ВСУ ударили по Донецку из HIMARS: один человек погиб, 4 ранены

Украинские войска нанесли ракетный удар из установок HIMARS по жилым кварталам Донецка. В результате атаки один человек погиб и четверо получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его данным, в Киевском районе Донецка погибла одна женщина, еще две женщины ранены. В Калининском районе под удар попала школа – ранения получили две учительницы.
В соседней Горловке при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ ранена женщина.
В результате обстрелов повреждены пять жилых домов в Киевском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также два образовательных учреждения в Калининском районе Донецка, уточнил Пушилин. Речь идет о школе №96 и школе-интернате №8.
Донецк, Наталья Петрова
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