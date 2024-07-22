В Белгородской области ранено два мирных жителя

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 22 июля, сообщил о ранении двух мирных жителей в результате атаки украинских дронов на их автомобили.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «ВСУ атаковали с помощью дронов три автомобиля. Ранены двое мужчин. В районе села Богун-Городок Борисовского района два автомобиля были атакованы дронами. Пострадали оба водителя. Попутным транспортом мужчины были доставлены в Борисовскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи мужчину с баротравмой и сотрясением головного мозга отпустили на амбулаторное лечение, от госпитализации он отказался. Второго пострадавшего со множественными осколочными ранениями мягких тканей лица, руки и ног доставляют в областную клиническую больницу».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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