Иран задержал судно в Персидском заливе

Командующий вторым округом военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерал Хейдар Хонариан-Моджаррад в понедельник, 22 июля, сообщил о задержании у берегов Персидского залива в территориальных водах южной иранской провинции Бушер танкер под флагом государства Того, – сообщает агентство Tasnim.

В сообщении издания говорится, что Хонариан-Моджаррад сказал: «В целях борьбы с контрабандой топлива во внутренних водах провинции Бушер в Персидском заливе было обнаружено иностранное судно под флагом африканской страны Того, перевозившее полтора миллиона литров контрабандного дизельного топлива. ...Сегодня после получения судебного ордера вечером оно было задержано».

Тегеран, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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