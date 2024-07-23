Дроны ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ» на Кубани: погиб один человек, пятеро ранены

ВСУ сегодня утром нанесли удар беспилотниками по парому в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. В результате атаки имеются пострадавшие. Один человек погиб. На месте работают экстренные службы.

На паромном судне после удара БПЛА возник пожар. «Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет. К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший», – написал губернатор в своем тг-канале.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, добавил он.

Как уточнили ТАСС в оперативных службах региона, в результате атаки ВСУ пострадали пять человек. И погибший, и пострадавшие являются российскими гражданами.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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