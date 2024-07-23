Семилетний ребенок утонул в бассейне при ресторане в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области семилетний ребенок утонул в бассейне при ресторане. Возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СКР по региону.

Тело ребенка с признаками утопления обнаружили возле бассейна у ресторана «Летобар», находящегося в деревне Хиттолово вечером 22 июля.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Гибель ребенка расследуется по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

«По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления», – отметили в ведомстве.

Кроме того, добавили в СК РФ, «будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и ответственных должностных лиц».

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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