146 человек погибли под оползнем в Эфиопии

По меньшей мере 146 человек погибли в результате оползня, который сошел в понедельник в труднодоступном районе в региональном штате Южная Эфиопия после проливных дождей. Число жертв может еще увеличиться, сообщили во вторник местные власти. «Всего было обнаружено 146 тел, в том числе 96 мужчин и 50 женщин, и поиски продолжаются интенсивно», – сообщил СМИ руководитель отдела по связям с общественностью административной зоны Гофа Хабтаму Фетена.

Подробностей об этой катастрофе, произошедшей в сельской, холмистой и изолированной местности, более чем в 450 километрах и десяти часах езды от столицы Эфиопии Аддис-Абебы, в районе Гезе-Гофа, мало. На фотографиях, опубликованных властями района Гофа, запечатлена толпа жителей, собравшаяся у подножия поросшего травой холма, от которого откололась большая часть, унеся, в частности, деревья. Люди на снимке разрывают оползень просто руками.

Региональный штат Южная Эфиопия входит в число многих районов, пострадавших от наводнений по всей стране в апреле и мае во время «небольшого» сезона дождей. В июне в этой восточноафриканской стране начался сезон дождей.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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