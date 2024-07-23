В горах Алтая турист сорвался в ущелье на высоте более трех километров

На Алтае турист сорвался в ущелье на высоте более трех километров. Проводится поисково-спасательная операция. Об этом сообщили в МЧС России.

Инцидент произошел в районе ледника Ирбисту. Два альпиниста из Красноярска совершали восхождение, когда один из них упал в ущелье. Отмечается, что тургруппа не была зарегистрирована.

«В условиях горного ландшафта и труднодоступной местности эвакуировать пострадавшего можно только с помощью авиации. Для спуска в ущелье нужно альпинистское снаряжение», – говорится в сообщении.

На помощь туристу на частном вертолете выдвинулись специалисты Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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