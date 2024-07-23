ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером во вторник, 23 июля, сообщил об украинской атаке на несколько населенных пунктов региона, в результате чего были повреждены два легковых автомобиля, разрушены и повреждены частный и многоквартирный дома.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Еще несколько населенных пунктов подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждены 2 легковых автомобиля. FPV-дроном атакован поселок Красное Шебекинского городского округа. В результате взрыва в частном доме полностью разрушена крыша. В селе Новопетровка Валуйского городского округа дрон врезался в двухэтажный многоквартирный дом, в результате чего часть здания полностью разрушена. Информация о последствиях уточняется».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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