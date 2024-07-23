В Белгородской области на мине подорвался мирный житель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на среду, 24 июля, сообщил о гибели мирного жителя в результате подрыва на «взрывоопасном предмете».

В своем Telegram-канале Гладков написал: «ЧП в Краснояружском районе. Мужчина, несмотря на наличие таблички «Опасная зона. Проход запрещен» и колючей проволоки, проник за ограждение и подорвался на взрывоопасном предмете. От полученных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего…»

«Уважаемые жители области! Все указатели, информационные таблички и сигнальные ленты установлены для вашей же безопасности! Надеюсь, вы понимаете, что ваша жизнь стократно дороже, чем любые поспешные желания. Берегите себя и своих близких!», – призвал глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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