Над Мелитополем сбито несколько украинских беспилотников

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов в ночь на среду, 24 июля, сообщил о работе системы ПВО над Мелитополем, в результате чего было уничтожено несколько украинских беспилотников, которые летели в сторону Ростовской области и Краснодарского края.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «В Мелитополе громко. В этом городе в Запорожской области прозвучали два взрыва. Это работа нашей ПВО по вражеским беспилотникам. По предварительным данным, слава Богу, и ПВО России, успешно».

Спустя полчаса Рогов добавил: «Запорожская область, по территории которой проходит линия фронта, подтверждает свое звание щита мирных регионов большой России. В районе Мелитополя наша ПВО отработала по группе БПЛА ЗеРейха, летящих курсом на юго-восток – в сторону Ростовской области и Краснодарского края. Всего было не менее четырех отработок ПВО».

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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