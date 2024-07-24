В Париже арестован россиянин по делу о дестабилизации обстановки во время ОИ

В Париже задержан россиянин по подозрению в подготовке «дестабилизации обстановки во время Олимпийских игр». Об этом сообщает «Фигаро» со ссылкой на парижскую прокуратуру.

По данным ведомства, во вторник было открыто уголовное дело по факту «разведывательной деятельности в пользу иностранной державы с целью провоцирования вражды во Франции». Это преступление наказывается 30 годами тюремного заключения, заявили в прокуратуре.

Фигурантом дела стал гражданин России 1984 года рождения. Его имя не раскрывается. Россиянин подозревается в «организации мероприятий, способных привести к дестабилизации во время Олимпийских игр». Ему предъявлено обвинение, мужчина помещен в следственный изолятор, сообщила парижская прокуратура.

Подробности дела не сообщаются, отмечается лишь, что оно не связано с терроризмом.

Париж, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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