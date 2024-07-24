В Ростове задержали работника предприятия за передачу Украине данных о ВС РФ

В Ростове-на-Дону задержан сотрудник одного из предприятий города за передачу Украине сведений о дислокации подразделений ВС России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

По информации спецслужбы, работник одного из предприятий Ростова-на-Дону в апреле 2024 года передал украинской стороне данные, которые могли быть использованы против российской армии. Эти сведения также могли «повлечь нанесение ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры», – отметили в УФСБ, передает ТАСС

Подозреваемый задержан, ведется расследование.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube