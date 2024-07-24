В Крыму двухлетний ребенок впал в кому в больнице: СКР и прокуратура проводят проверку

В Симферополе следственные органы проверяют информацию из социальных сетей о двухлетнем мальчике, который впал в кому из-за того, что врачи долгое время не могли поставить правильный диагноз. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

В видеообращении, размещенном в соцсетях, женщина сообщила об оказании ненадлежащей медицинской помощи ее двухлетнему сыну: медики из разных учреждений на протяжении несколько дней не могли поставить верный диагноз двухлетнему сыну, в результате чего мальчик впал в кому.

В ведомстве сообщили, что по поручению руководителя Главного следственного управления СК РФ по РК и Севастополю Владимира Терентьева «организована процессуальная проверка сведений, размещенных жительницей Симферополя в социальных сетях». Глава регионального управления СК РФ поручил «детально изучить доводы заявительницы, качество и своевременность оказания медицинской помощи малолетнему на всех этапах и дать оценку действиям медперсонала», – говорится в сообщении.

Инцидентом с ребенком также заинтересовалась прокуратура Крыма. Надзорное ведомство организовало проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи мальчику. По предварительной информации прокуратуры, в июле этого года ребенка госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу, где его состояние ухудшилось.

Сотрудники надзорного ведомства установят все обстоятельства произошедшего и оценят исполнение требований законодательства при оказании медицинской помощи, сообщили в прокуратуре РК.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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