Украинский беспилотник атаковал комбайны в Курской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в среду, 24 июля, сообщил об атаке украинского беспилотника на комбайны, в результате чего получили ранения три работника агрохозяйства.

В своем Telegram-канале Смирнов написал: «Сегодня недалеко от села Волфино Глушковского района украинский коптер атаковал работавшие на уборке урожая комбайны. Ранены трое земледельцев. Они доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказывается необходимая помощь. Повреждения получила уборочная техника».

Курск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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