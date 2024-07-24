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Среда, 24 июля 2024, 23:39 мск

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Над Курской областью сбито 13 украинских беспилотников

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в среду, 24 июля, сообщил об уничтожении 13 украинских БпЛА за вечер, а также о ранении женщины при обстреле одного из поселков в регионе.

В Telegram-канале Смирнов написал: «Над Медвенским районом работает ПВО. Сбит украинский БПЛА самолетного типа. …Сбито еще 12 украинских БПЛА самолетного типа в курском небе. Спасибо нашим защитникам! Вы – лучшие!»

Ранее сегодня глава региона сообщил, что «во время обстрела в поселке Волфинский Глушковского района была ранена местная жительница. Она доставлена в Глушковскую районную больницу».

Курск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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