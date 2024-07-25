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Четверг, 25 июля 2024, 12:55 мск

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ВСУ обстреляли кассетными снарядами больницу в Запорожье

Боевики ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

С украинской стороны обстреляны из артиллерии город Каменка-Днепровская и село Великая Знаменка.

«Целью артиллерийского обстрела города Каменка-Днепровская в Запорожской области стала местная больница. Было не менее трёх прилётов. Характер суббоеприпасов не определён, предварительно, это так называемые колокольчики», – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Мелитополь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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