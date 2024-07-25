В Красноярском крае восемь человек отравились шаурмой

В Минусинске Красноярского края закрыли кафе после массового отравления шаурмой. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Точка общепита находилась на Абаканской улице. Восемь посетителей почувствовали недомогание после обеда там и обратились в больницу.
Специалисты выявили многочисленные нарушения. В пищеблоке не проводили регулярную уборку, а документы, подтверждающие безопасность продуктов, отсутствовали.
В результате вся пищевая продукция, не отвечающая требованиям санитарного законодательства, общим весом более 370 кг, снята с реализации. Решением суда деятельность заведения приостановлена на 90 дней.
Красноярск, Зоя Осколкова
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