В Красноярском крае восемь человек отравились шаурмой

В Минусинске Красноярского края закрыли кафе после массового отравления шаурмой. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Точка общепита находилась на Абаканской улице. Восемь посетителей почувствовали недомогание после обеда там и обратились в больницу.

Специалисты выявили многочисленные нарушения. В пищеблоке не проводили регулярную уборку, а документы, подтверждающие безопасность продуктов, отсутствовали.

В результате вся пищевая продукция, не отвечающая требованиям санитарного законодательства, общим весом более 370 кг, снята с реализации. Решением суда деятельность заведения приостановлена на 90 дней.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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